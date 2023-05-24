Градизький селищний голова, якого підозрюють у зловживанні владою, заявляє, що все було не так

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 1 084

Мирослав Носа стверджує, що поліцейських не бив, а звинувачення отримав через «критику обласної поліції, яка в час війни творить безчинства у громаді серед підприємців рибної промисловості»

23 травня на своїй сторінці у фейсбук голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа виклав пост та записи з камер відеоспостереження з власного кабінету, аби спростувати факт побиття правоохоронця та звинувачення у зловживанні владою.

Підробив документ та вдарив поліцейського: голова селищної ради на Кременчуччині попався на зловживанні

Нагадаємо, що вчора поліція та прокуратура області повідомили про те, що підозрюють голову однієї із селищних рад Кременчуцького району у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у використанні підробленого офіційного документа.

За інформацією заступника начальника поліції Полтавщини Сергія Рекуна, 23 травня, під час вручення підозри, посадовець умисно наніс тілесне ушкодження поліцейському.

За даними слідства, у 2021 році селищний голова під час процедури публічної закупівлі транспортного засобу для територіальної громади надав перевагу учаснику торгів, який не відповідав кваліфікаційним вимогам.

Сам підозрюваний, голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа, звинувачення заперечує та стверджує, що поліцейських не бив, а звинувачення отримав через «критику обласної поліції, яка в час війни творить безчинства у громаді серед підприємців рибної промисловості».

— Причина та сама, закупівля трактора, автовишки та асенізатора виконкомом у 2021 році. Доречі вся техніка успішно працює, особливо асенізатор, — написав він у соцмережі.

За його словами, правоохоронці «підпирали двері в кабінеті та намагались прийомами сумо щось мені зробити. В результаті двері витримали, а мене трішки пом'яли, довелось звернутись за медичною допомогою».

— Одразу після виклику 102 та 103 один з людей Вишневського застогнав і заявив, що я його побив. Зі слів поліції, я зміг побити аж трьох поліцаїв. Кожному з побитих була надана допомога у вигляді склянки води, яку вони пили у кареті швидкої допомоги, лежачи на кушетці.

Весь цей поліцейський професіоналізм фільмували камери відеоспостереження. Цікаво, що через 2 години ті ж самі «побиті поліцейські» провели незаконний обшук у приміщенні селищної ради (ухвалу на обшук не було пред'явлено) і хотіли вилучити відеореєстратор системи відеоспостереження по Градизьку, але не знайшли його, — додав Носа.

Також він виклав відеозаписи: