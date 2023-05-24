Як минула доба на Кременчуччині

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Доба у Кременчуцькому районі минула відносно спокійно. Загалом рятувальники тричі виїжджали на виклики. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 23 травня, о 16.04, у Кременчуці хибно замінували ТРЦ «Галактика» та гіпермаркет «FOZZY».

Того ж дня, о 20.45, у Кременчуці, на вулиці Героїв Крут, у під'їзді одного із житлових будинків сталося коротке замкнення електромережі. Обійшлося без пожежі.

Також 23 травня, о 21.07, у селі Онищенки горіла господарча споруда.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом минулої доби громадяни 6 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Патрульна поліція вчора затримала одного водія за кермом напідпитку. Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Ще поліціянти затримали 1 особу за статтею 309 ККУ.

Також на 6 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.



