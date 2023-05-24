У Кременчуцькому районі вчора горіла господарча споруда

Вчора, 23 травня, о 21.07, у селі Онищенки, на вулиці Лісовій загорілася господарча споруда. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.
Пожежу загасили о 22.25. Вогонь знищив шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття, побутові прилади, мототранспорт, документи та майно. Травмованих та загиблих немає.
На місці працювала 14-а державна пожежно-рятувальна частина.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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