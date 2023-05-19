Валюта дешевшає: де в Кременчуці 19 травня найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Напередодні вихідних, 19-го травня, Національний банк України продовжив тренд на пониження офіційного курсу основних валют. У порівнянні з вчорашнім днем офіційний курс євро понизився на 4 копійки (вчора понизився на 22 копійки), а курс польського злотого НБУ сьогодні також понизив – на 9 копійок (вчора понизив на 8 копійок). Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.
Готівковий курс валют на це відреагував відповідно. Долар у порівняні з вчорашнім днем в купівлі подешевшав на 15 копійок, а у продажу понизився на 11 копійок (найвигідніший курс). Готівковий курс євро у порівняні з вчорашнім днем в купівлі понизився одразу на 35 копійок (найвигідніший курс), а у продажу підвищився на 10 копійок. Готівковий курс злотого у купівлі понизився на 10 копійок, а у продажу на 2 копійки (найвигідніший курс).
Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:
Долар США
Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку, Сенс Банку, Індустріалбанку та Креді Агріколь Банку (37,20 грн за $1).
Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (37,37 грн за $1).
Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.
Євро
Найвигідніший курс здачі – у Креді Агріколь Банку (40,40 грн).
Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку та Індустріалбанку (40,75 грн).
Злотий
Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (8,70 грн).
Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку (8,98 грн).
Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.
Де найвигідніший курс?
Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.
Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.
Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.
Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.
В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!
КУРСИ АКТУАЛЬНІ
Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:
Курс валют НБУ на 19.05.2023 року:
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