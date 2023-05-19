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Валюта дешевшає: де в Кременчуці 19 травня найвигідніше обмінювати долари, євро та злоті

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 185

 

Гривня зміцнює свої позиції

Напередодні вихідних, 19-го травня, Національний банк України продовжив тренд на пониження офіційного курсу основних валют. У порівнянні з вчорашнім днем офіційний курс євро понизився на 4 копійки (вчора понизився на 22 копійки), а курс польського злотого НБУ сьогодні також понизив – на 9 копійок (вчора понизив на 8 копійок). Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс валют на це відреагував відповідно. Долар у порівняні з вчорашнім днем в купівлі подешевшав на 15 копійок, а у продажу понизився на 11 копійок (найвигідніший курс). Готівковий курс євро у порівняні з вчорашнім днем в купівлі понизився одразу на 35 копійок (найвигідніший курс), а у продажу підвищився на 10 копійок. Готівковий курс злотого у купівлі понизився на 10 копійок, а у продажу на 2 копійки (найвигідніший курс).

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують - по 36,87 — 37,20 грн,
  • продають - по 37,37 — 37,90 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку, Сенс Банку, Індустріалбанку та Креді Агріколь Банку (37,20 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (37,37 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Євро 

  • купують - по 39,85 — 40,40 грн,
  • продають - по 40,85 — 41,40 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Креді Агріколь Банку (40,40 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку та Індустріалбанку (40,75 грн).

Злотий 

  • купують - по 8,30 — 8,70 грн,
  • продають - по 8,98 — 9,05 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (8,70 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку (8,98 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 19.05.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,55 грн (вчора був 39,59 грн);
  • злотий – 8,70 грн (вчора був 8,79 грн).
Євро продовжує дешевшати: де в Кременчуці 18 травня найвигідніше обмінювати валюту
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Автор: Віктор Крук
Теги: обмін валюти курс валют обмінник банки долар євро злотий
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