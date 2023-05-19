Мисткиню Оксану Бойко нагородять почесним знаком «За заслуги перед містом»

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Виконуючу обов'язки директора Кременчуцької міської художньої галереї Оксану Бойко нагородять почесним знаком «За заслуги перед містом». Відповідний проєкт рішення винесли на сесію Кременчуцької міської ради 19 травня.

Оксана Бойко – українська художниця, письменниця, магістр мистецтв, доктор філософії, член Національної спілки художників України, художник-ілюстратор книжкових видань, співавтор поетичних та мистецьких радіо- і телепередач, організатор соціальних і міжнародних проєктів у сфері культури, розробниця та реалізаторка модерної стратегії Gаllегу Агt Сіti, лауреат конкурсу «Успішна жінка Полтавщини», лауреат Міждержавної українсько-казахстанської премії в галузі літератури і мистецтва.

У проєкті рішення йдеться, що мисткиня отримає почесний знак за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого, монументального мистецтва та графіки, значні досягнення у професійній викладацькій діяльності, професіоналізм та високі здобутки у дослідженні та розвитку міжнародних культурних відносин, особистий внесок у популяризацію нематеріальної культурної спадщини Полтавщини, плідну співпрацю з Всеукраїнським музейним фондом, активну громадянську позицію.

Строк виконання цього рішення – червень 2023 року.