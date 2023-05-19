Мисткиню Оксану Бойко нагородять почесним знаком «За заслуги перед містом»

Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Кременчук, Культура

Мисткиню Оксану Бойко нагородять почесним знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 441

 

Вона виконує обов'язки директора Кременчуцької міської художньої галереї

Виконуючу обов'язки директора Кременчуцької міської художньої галереї Оксану Бойко нагородять почесним знаком «За заслуги перед містом». Відповідний проєкт рішення винесли на сесію Кременчуцької міської ради 19 травня.

Оксана Бойко – українська художниця, письменниця, магістр мистецтв, доктор філософії, член Національної спілки художників України, художник-ілюстратор книжкових видань, співавтор поетичних та мистецьких радіо- і телепередач, організатор соціальних і міжнародних проєктів у сфері культури, розробниця та реалізаторка модерної стратегії Gаllегу Агt Сіti, лауреат конкурсу «Успішна жінка Полтавщини», лауреат Міждержавної українсько-казахстанської премії в галузі літератури і мистецтва.

У проєкті рішення йдеться, що мисткиня отримає почесний знак за вагомий особистий внесок у розвиток образотворчого, монументального мистецтва та графіки, значні досягнення у професійній викладацькій діяльності, професіоналізм та високі здобутки у дослідженні та розвитку міжнародних культурних відносин, особистий внесок у популяризацію нематеріальної культурної спадщини Полтавщини, плідну співпрацю з Всеукраїнським музейним фондом, активну громадянську позицію.

Строк виконання цього рішення – червень 2023 року.

Оксана Бойко показала колекцію картин про Кременчук, над якою працювала 20 років
1
Автор: Катерина Турубара
Теги: Оксана Бойко За заслуги перед містом Почесний знак художниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх