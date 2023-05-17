Фотофакт: у Кременчуці чистять голубів у сквері Ізюмова

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У Кременчуці було помічено, як чистять голубів у сквері Ізюмова, що на розі вулиць Академіка Маслова та Івана Мазепи. Одразу троє комунальників, взявши «на озброєння» щітки, полірують силуети птахів, які прикрашають фонтан.

Територію загородили біло-червоними стрічками. Скільки триватимуть роботи, невідомо.

Нагадаємо, цей сквер відкрили 23 серпня 2019 року. Він названий на честь міського голови Кременчука початку XX століття Андрія Ізюмова.