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Кременчуцька лікарня ім. Богаєвського заплатить столичній фірмі 276 тисяч за прибирання території

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 394

Київська фірма «Клін Тон» запропонувала нижчу ціну, ніж місцеве КП «Благоустрій Кременчука»

Кременчуцька перша лікарня ім. Богаєвського (КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського») оголосила про намір укласти договір із ТОВ «Клін Тон» на  послуги з прибирання прилеглої території за результатами оголошеної 5 травня закупівлі. Ціна договору складе 276,1 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. 

Згідно з технічним завданням, підрядник, з яким укладуть договір, повинен буде надавати такі види послуг (залежно від сезону та з певною періодичністю):

  • підмітання прилеглої території;
  • очищення урн від сміття, забезпечення біорозкладними екопакетами для сміття;
  • санітарна обробка урн;
  • косіння, згрібання та вивезення скошеної трави на газонах, видалення бур’яну;
  • підмітання, згрібання та вивезення листя, очищення від сміття території;
  • прибирання та вивезення опалого листя.
  • скошування газонів зі збиранням скошеної трави.

Прибирання у зимовий період:

  • прибирання території вручну мітлами, скребками та лопатами або за допомогою спеціалізованої техніки та устаткування;
  • підмітання свіжого снігу товщиною шару до 2 см, згрібання снігу в купи;
  • прибирання снігу посипання території сумішшю піску з хлоридами (або  аналогічною сумішшю);
  • сколювання льоду;
  • очищення території від затверділого льоду, снігу скребком;
  • перекидання снігу і відколів на газони з рівномірним розкиданням. 

У тендерній документації зазначено, що площа тротуарів складає 260 кв. метрів, територія доріг 1,5 тис. кв. метри, площа газону 3,66 тис. кв. метрів. Всього 5,42 тис. кв. метри.

Послуги мають надавати до кінця 2023 року.

Очікувана вартість закупівлі складала 341 тис. гривень. Пропозицію на участь у закупівлі подавало і КП «Благоустрій Кременчука», яке було готове надавати ці послуги за 300,1 тис. гривень. 

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Клін Тон» зареєстровано у липні 2022 року у Києві, спеціалізація - загальне прибирання будинків. Статутний фонд 50 тис. гривень. Засновниця та директорка підприємства киянка Світлана Рябцун. 

Фірма раніше брала участь у публічних закупівлях - укладала договори на прибирання зі столичними державними та комунальними підприємствами це Національний банк України, Святошинська РДА, Національне антикорупційне бюро та Мистецький арсенал та інші. 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: закупівлі прибирання Перша міська лікарня лікарня ім. Богаєвського
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