Кременчуцька лікарня ім. Богаєвського заплатить столичній фірмі 276 тисяч за прибирання території

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Кременчуцька перша лікарня ім. Богаєвського (КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. Богаєвського») оголосила про намір укласти договір із ТОВ «Клін Тон» на послуги з прибирання прилеглої території за результатами оголошеної 5 травня закупівлі. Ціна договору складе 276,1 тис. гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, підрядник, з яким укладуть договір, повинен буде надавати такі види послуг (залежно від сезону та з певною періодичністю):

підмітання прилеглої території;

очищення урн від сміття, забезпечення біорозкладними екопакетами для сміття;

санітарна обробка урн;

косіння, згрібання та вивезення скошеної трави на газонах, видалення бур’яну;

підмітання, згрібання та вивезення листя, очищення від сміття території;

прибирання та вивезення опалого листя.

скошування газонів зі збиранням скошеної трави.

Прибирання у зимовий період:

прибирання території вручну мітлами, скребками та лопатами або за допомогою спеціалізованої техніки та устаткування;

підмітання свіжого снігу товщиною шару до 2 см, згрібання снігу в купи;

прибирання снігу посипання території сумішшю піску з хлоридами (або аналогічною сумішшю);

сколювання льоду;

очищення території від затверділого льоду, снігу скребком;

перекидання снігу і відколів на газони з рівномірним розкиданням.

У тендерній документації зазначено, що площа тротуарів складає 260 кв. метрів, територія доріг — 1,5 тис. кв. метри, площа газону — 3,66 тис. кв. метрів. Всього — 5,42 тис. кв. метри.

Послуги мають надавати до кінця 2023 року.

Очікувана вартість закупівлі складала 341 тис. гривень. Пропозицію на участь у закупівлі подавало і КП «Благоустрій Кременчука», яке було готове надавати ці послуги за 300,1 тис. гривень.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Клін Тон» зареєстровано у липні 2022 року у Києві, спеціалізація - загальне прибирання будинків. Статутний фонд — 50 тис. гривень. Засновниця та директорка підприємства — киянка Світлана Рябцун.

Фірма раніше брала участь у публічних закупівлях - укладала договори на прибирання зі столичними державними та комунальними підприємствами — це Національний банк України, Святошинська РДА, Національне антикорупційне бюро та Мистецький арсенал та інші.