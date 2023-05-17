Рівень води у Дніпрі у районі Кременчука тривалий час не змінюється

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 251

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 17 травня у верхньому б’єфі у Дніпрі склав 81,5 метра, у нижньому — 65,6 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що вчора, 16 травня, рівень води у верхньому б'єфі також склав 81,5 метра, а у нижньому — 65,6 метра.

Підтопленими залишаються 3 дачні кооперативи у Потоківському старостинському окрузі – «Політ», «Івки» та «Дніпровський залив». Вода на поверхні ґрунту відсутня, але залишається у низинах.