Міненерго повідомляє, що Україна має критично малий запас пального — на 10-30 днів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 189 Коментарів: 1

У разі припинення надходжень нафти та нафтопродуктів, потребу в них Україна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів, що є критично малим показником.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, посилаючись на слова заступника голови відомства Миколи Колісника під час круглого столу. Він зазначає, що не можна виключати ризику чергової спроби ворога позбавити нас пального.

— Сьогодні у разі припинення надходжень нафти й нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10-30 днів шляхом власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас пального, — зазначив Микола Колісник.

Він вважає за необхідне створити мінімальні запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

Такі заходи передбачає законопроєкт № 9024, що визначає основні правові, організаційні та фінансово-економічні засади створення і функціонування в Україні системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів. Документ наразі обговорюється в парламенті.

Варто зазначити, що цей законопроєкт Кабінет міністрів схвалив ще 14 лютого 2023 року. У ньому йдеться про мінімальне накопичення ресурсів для забезпечення підтримки енергобезпеки України та діяльності бізнесу. Головною метою законопроєкту є створення механізмів, які дозволили б Україні безперервно постачати на свою територію нафту та нафтопродукти навіть у кризових ситуаціях та створення запасу нафтопродуктів.

Наприкінці квітня цього року під час нічної атаки російських окупантів два дрони «Шахед» влучили в нафтобази у двох областях України, внаслідок чого були втрачені тисячі тонн пального.