Ворог ударив по Полтавському району: пожежа триває досі (доповнено)

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 7 476

Попередньо — без постраждалих, на місці гасять пожежу

Сьогодні ворог ударив БпЛА по Полтавському району. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його даними, є руйнування цивільної інфраструктури. Рятувальники працюють над приборканням пожежі. Попередньо — постраждалих немає.

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Вночі противник атакував з північного напрямку (Брянська область), застосував до 12 ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131». Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено 8 «шахедів».

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Станом на 9.30 досі триває ліквідація пожежі. Про це під час ранкового брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. Понад 150 чоловік залучено до робіт.