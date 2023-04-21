У Кременчуцькому дитсадку №14 проведуть реконструкцію пральні з улаштування теплогенераторної

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У Кременчуцькому закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №14 проведуть реконструкцію приміщення пральні з улаштування теплогенераторної з мережами теплопостачання. У рішенні Кременчуцької міської ради від 20 січня 2023 «Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік» на реконструкцію передбачені кошти в сумі 76 781 грн.

Разом з тим у документі зазначено, що у 2020 році проводились роботи з будівництва газопостачання теплогенераторної у дитсадку №14. На 2021 рік в міському бюджеті були передбачені кошти на ці роботи, але у зв’язку з обмеженим бюджетом вони не були профінансовані. На 2022 рік кошти взагалі не були передбачені в міському бюджеті. У поточному році планується завершити роботи по цьому об’єкту.

*Фото ілюстративне