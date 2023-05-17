На Кременчуччині водні поліцейські вилучили три кілометри браконьєрських сіток

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Живу рибу випустили до водойми, а іншу — передали до рибоприймального пункту для реалізації з подальшим перерахуванням коштів до державного бюджету України

Протягом 14-15 травня водні поліцейські під час патрулювання Дніпром та Сулинської затоки, Кременчуцького водосховища, у межах сіл Самусіївка, Святилівка, Бугаївка, Мозоліївка Градизької громади, Кременчуцького району вилучили понад 50 браконьєрських сіток. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що 50 браконьєрських сіток спрямували для подальшого знищення. Живу рибу випустили до водойми, а іншу – передали до рибоприймального пункту для реалізації з подальшим перерахуванням коштів до державного бюджету України.

Наразі привентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.