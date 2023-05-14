6 нагород на двох: спортсменки з Кременчука виступили на відкритому чемпіонаті Київської області

Вдало виступили кременчужанки, вихованки КДЮСШ Авангард Дар'я Яценко та Катерина Троян (тренер Юрій Митяй) у відкритому чемпіонаті Київської області. Змагання проходили 5-8 травня у Білій Церкві.
Катерина виборола одне перше місце та два других, Дар'я - два перших та одне друге. Дівчата змагалися в індивідуальних та груповій гонках на шосе 36, 22 та 10 км.
Дар'я в індивідуальній гонці показала результат кандидата у майстри спорту.
Бажаємо дівчатам міцного здоров'я та подальших успіхів у спорті.
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