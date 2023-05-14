Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 15 травня енергетики проводитимуть планові роботи

У понеділок, 15 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Затонна, 1А-24;
  • пров. Луговий 2/25 – 9, 4, 8, 12;
  • пров. Луговий, 4, 8, 12;
  • пров. Макаренка, 7- 17/7;
  • пров. М. Богуславки, 3, 5;
  • пров. Набережний, 3- 9/37;
  • вул. Небесної Сотні, 102, 104;
  • вул. Недогарська, 5/8-39;
  • пров. Недогарський, 3- 18/29;
  • пров. Нечая, 3-48/38;
  • вул. Нова, 15/14-28;
  • вул. Пирогова, 3-44/4;
  • пров. Пирогова, 1/13, 3, 5, 8;
  • вул. Прирічна, 1-18;
  • вул. Проєктна, 3- 35;
  • пров. Проектний, 3, 4, 5, 7;
  • вул. Проліскова, 5, 9, 11;
  • вул. Пугачова, 4-52/130;
  • пров. Пугачова, 1- 4;
  • пров. Пугачова, 1- 7;
  • туп. Пугачова, 1, 9, 19, 21;
  • вул. Р. Кириченко, 3-108;
  • пров. Резервний, 3- 23;
  • туп. Резервний, 3, 5, 9;
  • пров. Річковий, 3, 5, 7;
  • пров. Річковий, 4-14/29;
  • пров. Свободи, 54Г;
  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40;
  • пров. О. Бутовського 4-67;
  • пров. Григоровича-Барського, 1-12;
  • туп. Спокійний, 1- 14;
  • вул. Тракторна, 3/1-22;
  • пров. Центральний, 3/1-14;
  • вул. Цимлянська, 2-27;
  • вул. Шевченка, 102-148;
  • вул. Ю. Конджратюка, 1-28Б;
  • пров. Ю. Таптунова, 1;
  • пров. 1-Й Весняний, 3-13;
  • пров. 2-Й Весняний, 2- 13;
  • пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8;
  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6;
  • вул. Б. Хмельницького, 3-210/2;
  • пров.Б.Хмельницького, 3-10;
  • вул. Ботанічна, 1- 34;
  • вул. Бригадна, 3/3-68/39;
  • пров. Бригадний, 2А-51;
  • пров. Бригадний, 2/20-22/1;
  • туп. Бригадний, 3, 4, 5, 6, 8;
  • вул.Весняна, 3-19/5;
  • пров. Весняний, 7, 8, 10,12;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • пров. В. Константиновича, 11, 15, 39;
  • вул. Гійома Боплана, 4-78А;
  • пров. Гійома Боплана, 4, 5, 6, 7;
  • пров. Градиський, 10/7-30;
  • вул. Громадянська, 26-61/32;
  • пров. Громадянський, 3-19;
  • пров. Дачний, 3, 5, 7, 9, 11;
  • пров. Дачний, 3-15;
  • вул. Є. Коновальця, 3-9/2;
  • пров. Затонний, 3, 5, 7, 9, 11;
  • пров. Західний, 5, 6, 7/11, 8/9;
  • пров. Зв’язковий, 2/41-55/15;
  • пров. Зв’язковий, 3, 4, 8;
  • туп. Зв’язковий, 3, 3А, 5, 7;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. І. Калиновича, 1-60;
  • пров. К. Зарицької, 4-26/44;
  • вул. Каховська, 1- 47;
  • вул. Кільцева, 3- 34;
  • пров. Князя Олега, 1-48/15;
  • вул. Кооперативна, 19-131/5;
  • пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;
  • вул. Короленко, 3-31/1;
  • пров. Липневий, 6, 7, 8/17, 9, 11;
  • вул. Лугова, 1-52.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • вул. Квартальна, 3;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;
  • бульв. Українського Відродження, 20;
  • вул. Європейська, 68А-74.
  • с. Потоки;
  • с. Садки.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Богдана Хмельницького, 31А;
  • вул. Гійома Боплана, 14/6-56;
  • вул. Короленка, 15-31/1;
  • вул. Лугова, 1-17;
  • вул. Проектна, 3-31;
  • вул. Сєдова, 3-23;
  • пров. Гійома Боплана, 4-7;
  • пров. Зв'язковий, 2/41-15;
  • пров. Зелений, 2/16-17;
  • пров. Нечая, 3-19;
  • туп. Зв'язковий, 3-7;
  • пров. Проектний,3-7;
  • пров. Резервний, 3-11;
  • туп. Резервний, 3, 5, 9;
  • пров. Сєдова, 3-23;
  • вул. Цимлянська, 2;
  • пров. Ю. Таптунова, 1.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Київська, 59.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Європейська, 35-64;
  • вул. Ігоря Сердюка, 17;
  • вул. Нагірна, 4-6;
  • просп. Свободи, 14-20.


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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові роботи
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