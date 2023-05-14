Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У понеділок, 15 травня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Затонна, 1А-24;

пров. Луговий 2/25 – 9, 4, 8, 12;

пров. Луговий, 4, 8, 12;

пров. Макаренка, 7- 17/7;

пров. М. Богуславки, 3, 5;

пров. Набережний, 3- 9/37;

вул. Небесної Сотні, 102, 104;

вул. Недогарська, 5/8-39;

пров. Недогарський, 3- 18/29;

пров. Нечая, 3-48/38;

вул. Нова, 15/14-28;

вул. Пирогова, 3-44/4;

пров. Пирогова, 1/13, 3, 5, 8;

вул. Прирічна, 1-18;

вул. Проєктна, 3- 35;

пров. Проектний, 3, 4, 5, 7;

вул. Проліскова, 5, 9, 11;

вул. Пугачова, 4-52/130;

пров. Пугачова, 1- 4;

пров. Пугачова, 1- 7;

туп. Пугачова, 1, 9, 19, 21;

вул. Р. Кириченко, 3-108;

пров. Резервний, 3- 23;

туп. Резервний, 3, 5, 9;

пров. Річковий, 3, 5, 7;

пров. Річковий, 4-14/29;

пров. Свободи, 54Г;

вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40;

пров. О. Бутовського 4-67;

пров. Григоровича-Барського, 1-12;

туп. Спокійний, 1- 14;

вул. Тракторна, 3/1-22;

пров. Центральний, 3/1-14;

вул. Цимлянська, 2-27;

вул. Шевченка, 102-148;

вул. Ю. Конджратюка, 1-28Б;

пров. Ю. Таптунова, 1;

пров. 1-Й Весняний, 3-13;

пров. 2-Й Весняний, 2- 13;

пров. Бакинський, 5/6, 5/7, 8/8;

пров. Бар’єрний, 2/5, 6;

вул. Б. Хмельницького, 3-210/2;

пров.Б.Хмельницького, 3-10;

вул. Ботанічна, 1- 34;

вул. Бригадна, 3/3-68/39;

пров. Бригадний, 2А-51;

пров. Бригадний, 2/20-22/1;

туп. Бригадний, 3, 4, 5, 6, 8;

вул.Весняна, 3-19/5;

пров. Весняний, 7, 8, 10,12;

пров. Водний, 3-10/41;

пров. В. Константиновича, 11, 15, 39;

вул. Гійома Боплана, 4-78А;

пров. Гійома Боплана, 4, 5, 6, 7;

пров. Градиський, 10/7-30;

вул. Громадянська, 26-61/32;

пров. Громадянський, 3-19;

пров. Дачний, 3, 5, 7, 9, 11;

пров. Дачний, 3-15;

вул. Є. Коновальця, 3-9/2;

пров. Затонний, 3, 5, 7, 9, 11;

пров. Західний, 5, 6, 7/11, 8/9;

пров. Зв’язковий, 2/41-55/15;

пров. Зв’язковий, 3, 4, 8;

туп. Зв’язковий, 3, 3А, 5, 7;

пров. Зелений, 2/16-17;

пров. І. Калиновича, 1-60;

пров. К. Зарицької, 4-26/44;

вул. Каховська, 1- 47;

вул. Кільцева, 3- 34;

пров. Князя Олега, 1-48/15;

вул. Кооперативна, 19-131/5;

пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5;

вул. Короленко, 3-31/1;

пров. Липневий, 6, 7, 8/17, 9, 11;

вул. Лугова, 1-52.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

вул. Квартальна, 3;

вул. Лейтенанта Покладова, 7-10Б;

бульв. Українського Відродження, 20;

вул. Європейська, 68А-74.

с. Потоки;

с. Садки.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Богдана Хмельницького, 31А;

вул. Гійома Боплана, 14/6-56;

вул. Короленка, 15-31/1;

вул. Лугова, 1-17;

вул. Проектна, 3-31;

вул. Сєдова, 3-23;

пров. Гійома Боплана, 4-7;

пров. Зв'язковий, 2/41-15;

пров. Зелений, 2/16-17;

пров. Нечая, 3-19;

туп. Зв'язковий, 3-7;

пров. Проектний,3-7;

пров. Резервний, 3-11;

туп. Резервний, 3, 5, 9;

пров. Сєдова, 3-23;

вул. Цимлянська, 2;

пров. Ю. Таптунова, 1.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Київська, 59.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Європейська, 35-64;

вул. Ігоря Сердюка, 17;

вул. Нагірна, 4-6;

просп. Свободи, 14-20.



