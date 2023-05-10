У лісах на Кременчуччини заборонили висаджувати клени, черемху, акацію та червоний дуб

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 380

У лісах України заборонили висаджувати 13 видів інвазійних* дерев. Відповідний наказ із переліком чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів підписав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Відтепер ці види заборонено використовувати для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні.

Так, до переліку увійшли 13 видів:

айлант найвищий,

аралія маньчжурська,

в’яз низький,

гледичія колюча,

горіх чорний,

дуб червоний,

каркас західний,

клен ясенелистий,

маслинка вузьколиста,

павловнія (види та гібриди),

робінія звичайна (акація),

черемха пізня,

ясен пенсільванський.

Водночас висаджені до набуття Переліком чинності дерева зі списку не будуть вирубуватися.

Зазначається, що чужорідні види дерев здатні змінити або знищити цілі екосистеми, інвазійні види швидко розмножуються, захоплюють простір та витісняють місцеві види із природних ландшафтів.

Перелік інвазійних видів розробила створена Міндовкіллям міжвідомча робоча група. До її складу увійшли представники Міндовкілля, спеціалісти Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук, НУБіП України, Національного лісотехнічного університету України, Держлісагентства та провідні експерти природоохоронних організацій.

*Інвазійні (інвазивні) види — алохтонні види зі значною здатністю до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів.