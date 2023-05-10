Полтавщина у десятці регіонів за обсягами укладених договорів із НСЗУ та проведених виплат

За програмою державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році в області надано послуг на загальну суму 5,3 млрд грн. Регіон посідає 10 місце за обсягами укладених договорів і проведених виплат.
Про це під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомив Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров’я ПОВА.
За його словами, значний вплив на трансформацію медичної галузі мало проведення адміністративної реформи.
Мережа закладів охорони здоров’я, що мають у складі стаціонарні відділення, складається з 51 лікарні. Загальна потужність ліжкового фонду у 2022 році – 9 130.
Раніше ми писали, що Полтавщина у п'ятірці областей, де найбільше медзакладів, у яких первинну психологічну допомогу надають сімейні лікарі.
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