Полтавщина у десятці регіонів за обсягами укладених договорів із НСЗУ та проведених виплат

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 69

За програмою державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році в області надано послуг на загальну суму 5,3 млрд грн. Регіон посідає 10 місце за обсягами укладених договорів і проведених виплат.

Про це під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомив Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров’я ПОВА.

За його словами, значний вплив на трансформацію медичної галузі мало проведення адміністративної реформи.

- Протягом останніх років в області суттєво розвинулася мережа закладів первинної медичної допомоги. Вона нараховує 87 закладів, 40 із них – приватної форми власності, - зазначив Віктор Лисак.

Мережа закладів охорони здоров’я, що мають у складі стаціонарні відділення, складається з 51 лікарні. Загальна потужність ліжкового фонду у 2022 році – 9 130.

Раніше ми писали, що Полтавщина у п'ятірці областей, де найбільше медзакладів, у яких первинну психологічну допомогу надають сімейні лікарі.