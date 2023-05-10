Ліцеїст з Кременчука здобув бронзову медаль в Балтійській олімпіаді з інформатики у Данії

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Андрій Столітній брав участь у змаганнях у складі збірної України

Учень наукового ліцею «Політ» Андрій Столітній (Л-11Г) здобув бронзову медаль в Балтійській олімпіаді з інформатики. Про це йдеться на сторінці ліцею у фейсбуці.

Андрій брав участь у змаганнях у складі збірної України в місті Люнгбю (Данія). Захід організував та провів з 28 квітня по 2 травня Технічний університет Данії (DTU).

Підготував ліцеїста до змагань викладач інформатики, тренер юних програмістів Валентин Мельник.