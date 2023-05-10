У бібліотеці на Європейській відбудеться зустріч з відомою кременчуцькою вишивальницею

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 195

Наталія Рома запрошує на майстерню «Мережу долю»

17 травня о 14.00 у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці на Європейській, 66/13 відбудеться креативна майстерня «Мережу долю» із носійкою нематеріальної культурної спадщини «Технологія вишивки «білим по білому». Відома кременчуцька мисткиня, майстриня художньої вишивки Наталія Рома запрошує всіх охочих поринути разом із нею в дивосвіт сучасної української вишивки, в якому розквітають чудові квіти та щебечуть чарівні птахи, а вишукані білі візерунки оживають на білому полотні. Вхід вільний. Довідки: 098 791 0213



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