Пам'ять жива: у Горішніх Плавнях вшанували подвиг полеглих у Другій світовій

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8 травня, у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, жителі міста поклали квіти до меморіалу «Вічний вогонь» у Горішніх Плавнях, схиливши голови на знак пошани до українців, які ціною власного життя здолали ворога й вибороли перемогу над нацизмом у Другій світовій війні.

— І досі жива пам'ять про родичів, які полягли під час кровопролитних боїв із нацистами. І саме Друга світова війна показала, що ворогу не вдасться захопити нашу землю, а будь-яке зло завжди буде переможене, — зазначив Віктор Лотоус, голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Нині майже 700 працівників Ferrexpo виконують бойовий обов’язок у різних військових підрозділах Збройних сил України, яким компанія допомагає з придбанням потрібного спорядження, тактичних аптечок. Тарас Зінченко, генеральний директор ТОВ «Єристівський ГЗК» додав, що сьогодні ще й день, щоб хвилиною мовчання пригадати тих, хто віддав свої життя у війні, яку підступно розпочала росія 9 років тому.

— Попри прояв рашизму з боку сусіда непохитно віримо в наші Збройні сили України. Правда за Україною, й неможливо перемогти народ, який захищає свою землю й своїх дітей, — наголосив Юрій Химич, генеральний директор ТОВ «Біланівський ГЗК».

Нагадаємо, 7 травня під час благодійного забігу в рамках марафону здоровʼя Ferrexpo його учасниками зібрано майже 100 тисяч гривень на підтримку ініціативи «Протези для незламних», до того ж Ferrexpo подвоїть цю суму. У квітні поточного року було розширено дію програми підтримки ветеранів з-поміж демобілізованих працівників компанії, що передбачає фізичну й психологічну реабілітацію, соціальну адаптацію та професійний супровід для максимально швидкої реінтеграції в суспільство та робоче середовище.