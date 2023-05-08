На Полтавщині безвісти зник 40-річний Володимир Шпак

На Полтавщині безвісти зник 40-річний мешканець Пирятина Володимир Миколайович Шпак. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції.
За словами рідних, зв'язок з чоловіком припинився 2 травня.
Прикмети зниклого: зріст близько 180 см, середньої статури, волосся коротке русяве, очі сірого кольору.
Особливі прикмети: на правій руці – татуювання у вигляді змії, на лівій руці (біля плеча) – татуювання у вигляді павука.
Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області за номерами: (05361) 79-14, 099-11-50-661, 050-440-82-76, 066-686-33-47, або 102.
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