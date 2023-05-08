У Горішніх Плавнях горів будинок у садовому товаристві: постраждав чоловік

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Сьогодні, 8 травня, близько 10.00, у Горішніх Плавнях загорівся один із будинків у садовому товаристві. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Працівниками ДСНС ліквідували пожежу у будинку. З місця події медики госпіталізували місцевого 51-річного чоловіка. Він отримав опіки.

Наразі поліція встановлює обставини надзвичайної події. Попередня причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки під час обігріву приміщення.