У Горішніх Плавнях горів будинок у садовому товаристві: постраждав чоловік

Сьогодні, 8 травня, близько 10.00, у Горішніх Плавнях загорівся один із будинків у садовому товаристві. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.
Працівниками ДСНС ліквідували пожежу у будинку. З місця події медики госпіталізували місцевого 51-річного чоловіка. Він отримав опіки.
Наразі поліція встановлює обставини надзвичайної події. Попередня причина пожежі – порушення вимог пожежної безпеки під час обігріву приміщення.
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