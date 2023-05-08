Хокеїсти «Кременчука» 2013-2014 виступили на міжнародному турнірі «Riga Hockey Cup»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 196

Міжнародний турнір серед юнаків 2013-2014 р.н. проходив у Ризі (Латвія). Кременчуцька команда витупила під керівництвом тренерів Артема Шаповала та Дмитра Кузьменка. Для юних хокеїстів це перші міжнародні змагання. Якщо у Кременчуці діти грають на полі 3 на 3, то за кордоном хокеїсти вперше зіграли на все поле.

Протягом трьох днів «Кременчук» зіграв 8 ігор та з командами Латвії, Литви та Швеції. Серед 14 команд кременчуцька команда посіла 6 місце й отримала незабутні враження.