8 травня бульвар Українського Відродження та сквер ім. Бабаєва оброблятимуть від кліщів

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 152

У цей день там краще не гуляти

У понеділок, 8 травня, на бульварі Українського Відродження (колишній бульвар Пушкіна) та у сквері ім. Олега Бабаєва зелені насадження та траву оброблятимуть від кліщів. Про це повідомляють у Кременчуцькій міськраді.

Такі заходи необхідні, щоб убезпечити людей від укусів паразитів і попередити вірусний кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма.

У зв’язку з цим кременчужан та гостей міста просять утриматися від відвідування цих зон відпочинку 8 травня з 8.00 до 17.00. У наступні 3 дні прохання не заходити на траву та приділити особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування паркової зони.