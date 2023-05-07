19 травня у парку «Придніпровський» відбудеться квест для всієї родини

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До Міжнародного дня сім'ї 19 травня у парку «Придніпровський» відбудеться сімейний тематичний квест «Сім'я – родинна веселка». Про це повідомляє департамент у справах сімей та дітей, який разом з Об’єднанням дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання є його організаторами.

Квест складається з різних активностей, після проходження учасники отримають подарунки. Команда має складатись з дітей та дорослих від 2 до 6 осіб.

Якщо ви бажаєте взяти участь, заповніть анкету до 15 травня включно за посиланням. Після заповнення анкети вам зателефонують, запросять на захід та повідомлять місце старту квесту.

19 травня з 15.00 до 15.30 проходитиме реєстрація команд-учасників, о 15.30 – старт квесту.