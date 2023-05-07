Пісні, лотерея та аукціон: до Кременчука завітала співачка Настя Каменських із запальним концертом

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 964

6 травня до Кременчука завітала співачка NK – Настя Каменських із запальним концертом.

З першої пісні співачка зрушила зал. Діти бігли до сцени з квітами, подарунками та робили селфі з артисткою. Далі Настя Каменських усіх привітала та згадала про наших захисників та захисниць, яким поаплодував весь зал.

– Я б хотіла почати по іншому концерт, а ви одразу квіти й подарунки. Давайте бурхливими оплесками подякуємо захисникам і захисницям, завдяки яким ми сьогодні зустрілися, – розпочала концерт Настя Каменських.

Далі прозвучали такі слова: «Як ніколи ми відчуваємо цю єдність, я хочу, щоб ми всі тримались». Після них NK виконала пісню «Тримай».

Під час всього концерту дітки підбігали до сцени, дарували співачці подарунки та квіти, також робили фото разом з нею, а дехто навіть отримав розпис. Жодній дитині Настя Каменських не відмовила у фото чи розписі, тож усі дітлахи лишились задоволеними не лише піснями.

Далі NK виконала пісню «Кришталь». Її співачка написала за три дні до початку війни.

Цього вечора зал вибухав емоціями та запальними танцями. Звучали такі пісні, як «Коли мине війна», «Почуття», «Elefante», «Попа як у Кім» та багато інших. І звичайно, звучала пісня «Ой, у лузі червона калина».

Під час концерту Настя Каменських постійно згадувала та дякувала нашим захисникам і захисницям, волонтерам та медикам. Усі присутні її підхоплювали – вставали з місць та гучно аплодували.

Коли NK заспівала перші слова Гімну України усі присутні у залі підійнялись і заспівали в унісон. Після цього Настя Каменських попросила усіх закрити очі та загадати найзаповітніше бажання. Тоді прозвучала пісня «Обіцяю», таким чином співачка пообіцяла присутнім у залі, що їх бажання обов'язково здійсняться.

Наприкінці концерту приємним сюрпризом був розіграш подарунків. Переможці лотереї отримали набір одягу, розроблений NK та золоту прикрасу у вигляді мапи України. А на аукціоні розіграли прапор України з підписами Героїв, які захищають Бахмут. Стартова ціна була 500 грн, а продали за 25 тис. грн.

Після лотереї та аукціону прихильники так просто не відпустили Настю Каменських, тож співачка порадувала присутніх ще кількома проникливими піснями.

На щастя, повітряна тривога не завадила концерту.