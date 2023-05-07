Як кременчужанам убезпечити себе користуючись велосипедами

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 250

Весна стрімко набирає обертів гарною погодою, тож не дивно, що все більше кременчужан надають перевагу велосипедам. Адже катання на велосипеді це зручно, економічно вигідно та корисно.

Ділимося з вами порадами від Патрульної поліції Кременчука, завдяки яким, ваші поїздки на двоколісному транспорті будуть ще й безпечні.

1. Завжди використовуйте особисті засоби безпеки (шолом, наколінники та налокітники).

2. Вдягайте сітловідбивальні жилети чи позначайте себе флікерами, щоб бути більш помітним на дорозі.

3. Завчасно показуйте зміну руху іншим учасникам дорожнього руху.

4. Дотримуйтеся вимог знаків, розмітки та сигналів світлофора.

5. Під час руху тримайтеся крайньої правої сторони.

6. Не сідайте на велосипед у стані сп'яніння.

7. Поважайте інших учасників дорожнього руху.

8. Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.

Раніше ми писали, що у Козельщині запустили безоплатний прокат велосипедів.