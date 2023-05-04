Влада Кременчука витратить майже пів мільйона на ремонт вентиляційної мережі у приміщенні мерії

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26 квітня виконком Кременчуцької міськради уклав договір із комунальним госпрозрахунковим підприємством «Союзрембуд» на послуги з поточного ремонту вентиляційної мережі та відмостки в укритті адміністративної будівлі виконкому. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro. Ціна договору склала 492,1 тис. гривень.

Текст договору та технічне завдання у системі традиційно не опубліковано, відтак перелік робіт дізнатися неможливо. Термін виконання робіт — до 31 грудня 2023 року.

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