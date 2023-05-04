Верховна Рада хоче змінити змінити порядок надання відпусток — кого це торкнеться

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 612

Законопроєкт сьогодні ухвалено у першому читанні та направлено на доопрацювання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8313, що передбачає зміни порядку надання відпусток, у тому числі максимальний термін відпустки без збереження зарплати та збільшення терміну відпустки для демобілізованих до 60 днів. Проєкт відправлено на доопрацювання для остаточного ухвалення.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є уточнення та осучаснення окремих норм законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток

Законопроєктом №8313, який парламент ухвалив сьогодні за основу, передбачається: