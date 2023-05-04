Верховна Рада хоче змінити змінити порядок надання відпусток — кого це торкнеться

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8313, що передбачає зміни порядку надання відпусток, у тому числі максимальний термін відпустки без збереження зарплати та збільшення терміну відпустки для демобілізованих до 60 днів. Проєкт відправлено на доопрацювання для остаточного ухвалення.
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є уточнення та осучаснення окремих норм законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток
Законопроєктом №8313, який парламент ухвалив сьогодні за основу, передбачається:
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