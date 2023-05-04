4 травня презентуватимуть триметровий рушник, який вишивали кременчужани та вся Україна

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Кременчужан та гостей міста запрошують у бібліотеку на захід «Шляхами рушника Григорія Сковороди», на якому усі охочі на власні очі зможуть побачити результат творчої праці багатьох українців – триметровий рушник.

20 травня 2021 року, у 15-ту річницю Всесвітнього дня вишиванки, у Меморіальному музеї Г.С. Сковороди, що у Переяславі-Хмельницькому, започаткували проєкт «З Григорієм Сковородою у серці», присвячений 300-річчю з дня народження Григорія Савича. Завданням проєкту було вишити рушник за зразком старовинного переяславського рушника із фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав».

Триметрове полотно з нанесеним малюнком подорожувало містами України. У лютому 2022 року вишивали цей рушник і у Кременчуці (можете побачити це на світлинах у фотоблоці). І ось знову вже повністю вишитий рушник завітає до Кременчука.

Захід відбудеться 4 травня о 14.00 у бібліотеці на вулиці Соборній, 11.