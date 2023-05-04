Учениці Кременчуцького ліцею №4 перемогли на Всеукраїнському конкурсі «Мови та культури світу»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 194

Чотири учениці Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» здобули перемоги на Всеукраїнському конкурсі «Мови та культури світу». Про це інформують на сторінці ліцею у фейсбуці.

У період з березня по квітень 2023 року факультет іноземних мов Луганського національного університету імені Тараса Шевченка дистанційно проводив Всеукраїнський конкурс для учнів 9–11 класів закладів загальної середньої освіти «Мови та культури світу». Діти виконували ліричні твори іноземними мовами та робили власний художній переклад українських творів. Запрошеними до участі у конкурсі були учні з усіх кутків України. Організаційний комітет конкурсу отримав більше 130 робіт з 6 секцій.

Кременчужанки посіли призові місця у різних категоріях.

Художнє виконання ліричного твору німецькою мовою (секція «Лірика»):

1 місце – Євдокія Загорулько.

Художнє виконання ліричного твору англійською мовою (секція «Лірика»):

2 місце – Юлія Євтухова;

3 місце – Дарʼя Усанова.

Художнє виконання власного англомовного перекладу українського ліричного твору (пісні)/уривку з україномовної художньої прози (секція «Власний художній переклад):

2 місце – Олександра Гагарова.

Вітаємо дівчаток та педагогів: Скрягіну І.О., Медвєдєву В.В. з успішним виступом, – йдеться у дописі.