Як 2 травня змінилися ціни на заправках Полтавщини та де можна дешевше заправити автівку

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 254

Один з операторів ринку сьогодні змінив на своїх АЗС майже усі цінники

У вівторок, 2 травня, середні ціни на бензин в області знизилися, а дизельне пальне подорожчало. Це сталося через те, що один з операторів ринку змінив цінники на усі види автомобільного пального, окрім автогазу. Вартість пального на заправках усіх інших операторів не змінилися. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 2.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,86 +0,05 +0,114% Бензин А-95 47,06 -0,38 -0,817% Бензин А-92 44,47 -0,18 -0,400% Дизельне пальне 45,60 +0,22 +0,487% Газ автомобільний 21,94 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 2.05.2023 р.