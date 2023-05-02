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Як 2 травня змінилися ціни на заправках Полтавщини та де можна дешевше заправити автівку

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 254

 

Один з операторів ринку сьогодні змінив на своїх АЗС майже усі цінники

У вівторок, 2 травня, середні ціни на бензин в області знизилися, а дизельне пальне подорожчало. Це сталося через те, що один з операторів ринку змінив цінники на усі види автомобільного пального, окрім автогазу. Вартість пального на заправках усіх інших операторів не змінилися. Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 2.05.2023 р.

Вид палива

Ціна (грн)

Зміна ціни

Зміна у %

Бензин А-95 преміум

47,86

 +0,05 +0,114%

Бензин А-95

47,06

-0,38

 -0,817%

Бензин А-92

44,47

-0,18

-0,400%

Дизельне пальне

45,60

 +0,22 +0,487%

Газ автомобільний

21,94

 0,00 0%


Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 2.05.2023 р.

Оператор

А-95+

А-95

А-92

Дизельне пальне

Газ

BVS

48,99

46,99

 

45,99

22,19

Motto


 43,98

43,58

44,98

21,98 

U.GO

46,95

45,45

42,45

44,95

21,25

WOG

51,00

48,99

 

47,99

23,48

Авіас

47,50

47,00

46,00

47,00

20,49

Автотранс

46,98 

 44,98

45,98

22,18

БРСМ-Нафта

43,99

 

 

42,99

20,99

ОККО

51,00

48,99

 

47,99

23,49

Укрнафта

46,00

 45,00

44,45 

44,50

21,45
0
Автор: Віктор Крук
Теги: АЗС заправки ціни бензин дизельне паливо автогаз
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