У Миргороді згорів приватний житловий будинок: на місці пожежі виявили тіло

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Вчора, 1 травня, о 6.40, у Миргороді, у другому провулку Єрківському згорів приватний житловий будинок. Про це повідомили у Головному райуправлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 10.45. На місці виявили тіло людини. Вогонь знищив домашнє майно, документи, зовнішнє оздоблення стін, внутрішнє оздоблення стін та стелі на площі 70 кв. м.

До гасіння залучилась 5-а державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина пожежі встановлюється.