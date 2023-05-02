На Полтавщині 38-річний чоловік вбив свого 46-річного односельця

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 385

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Вчора, 29 квітня, близько 1.00, неподалік села Матяшівка, Миргородського району, Гоголівської територіальної громади 38-річний чоловік вбив свого 46-річного односельця. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Попередньо відомо, що на березі ставка між 38-річним та 46-річним місцевими чоловіками виник конфлікт. Під час сварки 38-річний чоловік наніс 46-річному односельцю тілесні ушкодження, від яких потерпілий помер на місці. Вранці, 29 квітня, близько 7.00 тіло на березі ставка знайшов місцевий чоловік та повідомив до поліції. Наразі нападнику повідомили про підозру у вчиненні злочину та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та мотиви злочину. У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.