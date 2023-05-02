На Полтавщіні поліція розшукує безвісти зниклого Івана Клеменка

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 326

Якщо у вас є якась інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, повідомте до поліції

На Полтавщині безвісти зник житель села Крута Балка Полтавського району – 62-річний Іван Клеменко. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст 165 см, повної статури, волосся коротке руде (із сивиною), очі блакитні.

На момент зникнення чоловік був одягнений у сорочку синього кольору, піджак темного кольору та туфлі чорного кольору.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого, просимо повідомте до територіального підрозділу поліції за номерами: (05344) 312-02, (099) 750-41-80 або 102.