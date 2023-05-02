У Полтаві засудили на 15 років 66-річного чоловіка, який застрелив охоронця кафе

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 303

Спочатку вистрелив у голову, а після того, як потерпілий впав зробив ще один прицільний постріл

У серпні 2019 року, у Полтаві, поблизу кафе у центрі міста 66-річний полтавець вбив охоронця закладу. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Чоловік вистрелив у голову охоронцю, через те що той зробив йому зауваження, щодо порушення громадського порядку. Коли потерпілий впав, чоловік зробив другий прицільний постріл. Через 8 місяців, не приходячи до свідомості, від отриманих тілесних ушкоджень охоронець помер.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 8 одиниць зброї, майже 2 кг вибухової речовини, понад 4 тис. набоїв різного калібру та паспорт на прізвище іншого громадянина.

Октябрський районний суд Полтави призначив вбивці покарання на 15 років позбавлення волі – це максимально можлива міра покарання для осіб даного віку. А також чоловік повинен виплатити понад мільйон гривень моральної й матеріальної шкоди матері потерпілого і понад 38 тис. гривень судових витрат.

Так 15 квітня 2022 року вирок суду набрав законної сили. Тоді чоловік подав апеляційну скаргу, але Полтавський апеляційний суд залишив скаргу без задоволення. Тож винний відбуватиме покарання за умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку, а також за придбання, зберігання бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (п. 8 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 КК України).