У Полтаві 41-річний чоловік викрав автомобіль у місцевого мешканця

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Викрадачу загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

30 квітня, близько 17.00, у мешканця Полтави викрали автомобіль. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За дві години пошуків поліцейські знайшли автомобіль та правопорушника на території Шевченківського району Полтави. Викрадачем виявився 41-річний мешканець Диканської громади Полтавського району. Чоловік вже раніше мав проблеми із законом за аналогічні правопорушення. Наразі його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.