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Офіційний курс знижується, а готівковий зростає: де в Кременчуці 28 квітня вигідно обмінювати валюту

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 314

 

Валютні гойдалки в Україні продовжуються

Напередодні вихідних днів, 28 квітня, Національний банк України перейшов від кількаденного поступового підвищення офіційного курсу основних валют до пониження їх курсу. Так євро у порівнянні з вчорашнім днем подешевшав на 4 копійки, а польський злотий – на 1 копійку. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара, євро та злотого на це також відреагував навпаки – незначним подорожчанням на 5-10 копійок.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують - по 36,90 — 37,65 грн,
  • продають - по 37,72 — 38,30 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Полтава-Банку (37,65 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,72 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Євро 

  • купують - по 40,00 — 41,30 грн,
  • продають - по 41,60 — 43,00 грн.

Найвигідніший курс здачі - у Полтава-Банку (41,30 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у ПриватБанку (41,60 грн).

Злотий 

  • купують по 8,40 — 8,80 грн,
  • продають - по 9,00 — 9,25 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Креді Агріколь Банку (8,80 грн).

Найвигідніший курс купівлі – в Ідея Банку (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті,  якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

 

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 28.04.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 40,35 грн (у п’ятницю був 40,39 грн);
  • злотий – 8,79 грн (у п’ятницю був 8,80 грн).
Валютні коливання: де в Кременчуці 27 квітня можна вигідно обміняти долар, євро та злотий
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Автор: Віктор Крук
Теги: обмін валюти курс валют обмінник банки долар євро злотий
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