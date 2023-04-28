Сьогодні на Кременчуччині лунатимуть вибухи: планові роботи в кар‘єрі

Сьогодні, 28 квітня, на одному з кар'єрів Кременчуцького району заплановано проведення технічних вибухових робіт.
Про це на ранкового брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
Раніше начальник Кременчуцької РВА, Олег Лєднік, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що сьогодні, 28 квітня 2023 року, у кар’єрі Кременчуцької міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.