Сьогодні на Кременчуччині лунатимуть вибухи: планові роботи в кар‘єрі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 234

Зберігайте спокій та утримуйтесь від коментарів в соцмережах

Сьогодні, 28 квітня, на одному з кар'єрів Кременчуцького району заплановано проведення технічних вибухових робіт.

Про це на ранкового брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Вибухи може бути чутно, тож зберігайте спокій, - заявив він.

Раніше начальник Кременчуцької РВА, Олег Лєднік, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що сьогодні, 28 квітня 2023 року, у кар’єрі Кременчуцької міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.

- Прошу жителів громади взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів. Разом до перемоги, - написав очільник району.