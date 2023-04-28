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Кременчук, Надзвичайні новини

Сьогодні на Кременчуччині лунатимуть вибухи: планові роботи в кар‘єрі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 234

 

Зберігайте спокій та утримуйтесь від коментарів в соцмережах

Сьогодні, 28 квітня, на одному з кар'єрів Кременчуцького району заплановано проведення технічних вибухових робіт.

Про це на ранкового брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Вибухи може бути чутно, тож зберігайте спокій, - заявив він.

Раніше начальник Кременчуцької РВА, Олег Лєднік, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, що сьогодні, 28 квітня 2023 року, у кар’єрі Кременчуцької міської громади заплановано проведення масових технічних вибухових робіт.

- Прошу жителів громади взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій. Утримайтеся від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах місць дислокації вибухів. Разом до перемоги, - написав очільник району.
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Автор: Віктор Крук
Теги: вибухи Кременчуцька РВА Кременчуцький район кар'єр
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