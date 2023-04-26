Трьох науковців КрНУ нагородили преміями Президента України

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20 квітня у Києві відбулася урочиста церемонія вручення премій Президента України молодим вченим за 2022 рік, серед яких були і кременчужани.

Як повідомила пресслужба КрНУ, науковці Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського – к.т.н. Олександр Сьомка, к.т.н. Вікторія Ноженко, к.т.н. Вікторія Кулинич були відзначені преміями Президента України для молодих вчених (Указ Президента України №809/2022 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року»).

Урочиста церемонія проходила у великій конференц-залі Національної академії наук України (НАНУ). Свідоцтва лауреатів Премії Президента України для молодих вчених вручав заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов та президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, голова Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Анатолій Загородній.

*На фото вище Олександр Сьомка, Вікторія Ноженко, Вікторія Кулинич та ректор КрНУ Михайло Загірняк