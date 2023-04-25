Ціну на електроенергію не підвищуватимуть ще місяць

Вчора, 21:30 Переглядів: 183

В Україні ціну на електроенергію не підвищуватимуть до кінця травня. Відповідне рішення приняв сьогодні Кабінет Міністрів на засідання 25 квітня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць», - сказав прем’єр на засіданні уряду у вівторок.

Представник уряду в Раді Тарас Мельничук написав, що уряд вніс зміни до постанови КМУ від 05.06.2019 N 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії».

«Продовжено, з метою соціального захисту населення від підвищення цін (тарифів) на електричну енергію для побутових споживачів в умовах воєнного стану в Україні, дію фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів до 31 травня 2023 року», - додав Мельничук.

До цього Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня 2023 року.

Зазначимо, ціна на електроенергію для населення до червня становитиме в 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість збільшення тарифів на електроенергію до 2,40-2,80 грн за кВт-годину. Але при тому збережуть пільгову ціну в 1,44 грн за кВт/година при споживанні до 250 кВт-година в місяць.