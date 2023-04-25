Який курс долара, євро та злотого 25 квітня та де в Кременчуці можна вигідно обміняти валюту

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 326

Курс валюти на готівковому ринку у Кременчуці змінився на декілька копійок

У вівторок, 25 квітня, Національний банк України знову підвищив офіційний курс валют. Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 8 копійок, а польський злотий – на 2 копійки. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Готівковий курс долара, євро та злотого на це майже не відреагував.

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Д олар США

купують - по 37,40 — 37,85 грн,

продають - по 37,90 — 38,80 грн.

Найвигідніший курс здачі – у Правекс Банку (37,85 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі - у ПриватБанку (37,90 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Є вро

купують - по 40,70 — 41,50 грн,

продають - по 41,70 — 43,00 грн.

Найвигідніший курс здачі - у Креди Агріколь Банку (41,50 грн).

Найвигідніший курс купівлі – у Полтава-Банку, Ідея Банку, ПриватБанку, Райффайзен Банку (41,70 грн).

З лотий

купують по 8,35 — 8,75 грн,

продають - по 8,95 — 9,15 грн.

Найвигідніше курс здачі – у Креди Агріколь Банку (8,75 грн).

Найвигідніший курс купівлі – в Ідея Банку (8,95 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів

+380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

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Курс валют НБУ на 2 5 .0 4 .2023 року: