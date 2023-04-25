Який рівень води у Кременчуці станом на ранок 25 квітня

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука дещо піднявся

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука дещо піднявся. Як повідомили у Кременчуцькій РВА, станом на ранок 25 квітня рівень води у верхньому б’єфі Дніпра склав 81,5 метра, у нижньому – 65,4 метра. Для порівняння, станом на 24 квітня рівень води у верхньому б’єфі Дніпра складав 81,4 метра, у нижньому – 64,8 метра. У Потоківському старостинському окрузі залишається 35 підтоплених присадибних ділянок (городів): у кооперативі «Політ» – 15 ділянок (рівень підтоплення – 5-10 см);

у кооперативі «Івки» – 10 ділянок (рівень підтоплення – 5-10 см);

у кооперативі «Дніпровський залив» – 10 ділянок (рівень підтоплення – 10 см). Укргідрометцентр залишає ІІ рівень небезпеки – помаранчевий. Як переживають повінь тварини та рослини Кременчуцьких плавнів

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