Який рівень води у Кременчуці станом на ранок 25 квітня

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука дещо піднявся. Як повідомили у Кременчуцькій РВА, станом на ранок 25 квітня рівень води у верхньому б’єфі Дніпра склав 81,5 метра, у нижньому – 65,4 метра. Для порівняння, станом на 24 квітня рівень води у верхньому б’єфі Дніпра складав 81,4 метра, у нижньому – 64,8 метра.
У Потоківському старостинському окрузі залишається 35 підтоплених присадибних ділянок (городів):
Укргідрометцентр залишає ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
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