9 домашніх насильств: як минула доба на Кременчуччині

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Доба у Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації з посиланням на оперативну інформацію від Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 24 квітня, о 12.20, у Кременчуці, на кварталі 278, в одній із квартир підгоріла їжа. На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.

Того ж дня, у Кременчуці, на вулиці Київській сталась ДТП. О 19.40 надзвичайники змивали паливно-мастильні матеріали з дороги.

За повідомленням Кременчуцького районного управління поліції, протягом доби громадяни 9 разів викликали патрульну поліцію для приборкання п'яних дебоширів.

Поліцейські затримали двох водіїв, які перебували за кермом напідпитку. Щодо них склали адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП.

Ще поліцейські затримали одну людину за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Щодо неї склали адмінматеріал.

Також на 9 осіб склали адміністративні протоколи за домашнє насильство.



