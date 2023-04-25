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Ефектне повернення на ринг через 1,5 роки: боксер з Кременчука Сергій Радченко провів бій

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 378

 

Кременчуцький боксер взяв участь у благодійному турнірі, на якому зібрали кошти військовому підрозділу

22 квітня вперше за півтора року кременчуцький боксер Сергій Радченко вийшов на ринг на вечорі боксу Top Boxing Generation та SpartaBox. Цей турнір був перший не лише для Сергія за такий довготривалий час, а й для України, адже це перший турнір серед професіоналів з початку повномасштабного вторгнення росії. Змагання стали не лише поштовхом українського боксу, а й зібрали 230 тисяч гривень на ЗСУ. Під час благодійного аукціону продали портрет головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали з їхніми особистими підписами (за 175 тисяч гривень). Кошти спрямують на спецпідрозділ «Махно», в якому воюють боксери промоушену SpartaBox.

Вражають масштаби вечора боксу, адже участь взяли 40 спортсменів (20 поєдинків).

 

Окрасою вечора став бій кременчужанина Сергія Радченка (9-7, 1КО). Досвідчений спортсмен провів понад 250 боїв в аматорському боксі та 9 років виступає серед професіоналів. Крайній раз Сергій Радченко виходив у ринг в грудні 2021 року.

Цього разу Сергій зійшовся у поєдинку проти Богдана Борового (2-3-0) з Харкова, який наразі тренується у Черкасах. Бій за регламентом 6-раундовий у ваговій категорії до 91 кг. Сергій настільки скучив за боксом, що у другому раунді нокаутував суперника.

Відео бою Сергія Радченка з 1.54.00

- Нарешті повернувся після паузи в ринг. Хочу подякувати, по-перше, нашим Збройним Силам України. Завдяки саме їм у нас є змога проводити вечори боксу, низький уклін всім воїнам. Дякую своїй команді, дякую, усім тим, хто мене підтримує, моїм фанатам, дякую організаторам та своєму супернику, - розповів Сергій Радченко журналістам Укрінформу.

Зауважимо, що перед боєм Сергій Радченко про свого суперника-шульгу Богдана Борового знав не багато. За три тижні Сергій разом зі своїм тренером Олександром Мальцевим робили акцент на спарингах, працювали на лапах. У планах Сергія вже бій за титул WBC Ukraine чи чемпіона України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Сергій Радченко
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