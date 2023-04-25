Німці допоможуть реконструювати гуртожиток для переселенців на Молодіжному

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 308

У Кременчуці німецькі партнери допоможуть реконструювати житло для переселенців – гуртожиток на Молодіжному. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

Цей проєкт буде реалізовуватися міською владою спільно з Українським фондом соціальних інвестицій за сприяння та фінансової підтримки уряду Німеччини через банк розвитку KFW. Зараз будівлю вивчають експерти, щоб визначити обсяги фінансування.