Молодь Кременчука безкоштовно вчитимуть знімати та монтувати відеоконтент

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До участі у проєкті «Відеошкола» запрошують учасників віком від 14 до 25 років

Молодіжний парламент Кременчука кличе молодь долучитись до нового проєкту «Відеошкола». Проєкт реалізується в рамках програми «Конкурс створення соціального медіаконтенту «Разом за добро!»

Учасники проєкту зможуть прокачати свої креативні навички та матимуть змогу знімати та монтувати відеоконтент.

А також зможуть навчитися:

основам режисури;

написанню сценаріїв;

операторській роботі;

відеомонтажу;

просуванню відеоконтенту в соціальних мережах.

До участі запрошується молодь віком від 14 до 25 років, яка живе або навчається у Кременчуці. У рамках проєкту кращі учасники отримають подарунки.

Формат занять: із 24 травня два рази на тиждень (середа та субота). Участь безкоштовна.

Анкети приймаються до 21.00 21 травня. Посилання на анкету ТУТ.