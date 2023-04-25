Молодь Кременчука безкоштовно вчитимуть знімати та монтувати відеоконтент

Молодіжний парламент Кременчука кличе молодь долучитись до нового проєкту «Відеошкола». Проєкт реалізується в рамках програми «Конкурс створення соціального медіаконтенту «Разом за добро!»
Учасники проєкту зможуть прокачати свої креативні навички та матимуть змогу знімати та монтувати відеоконтент.
А також зможуть навчитися:
До участі запрошується молодь віком від 14 до 25 років, яка живе або навчається у Кременчуці. У рамках проєкту кращі учасники отримають подарунки.
Формат занять: із 24 травня два рази на тиждень (середа та субота). Участь безкоштовна.
Анкети приймаються до 21.00 21 травня. Посилання на анкету ТУТ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.