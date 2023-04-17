Попри повінь питна вода у Кременчуцькому районі відповідає нормам

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Ситуацію на контролі триматиме районна комісія ТЕБ та НС

Питна вода у Кременчуці та районі попри повінь відповідає санітарним нормам. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— Вода, яку постачає КП «Кременчукводоканал», - відповідає санітарним нормам. Також у нормі — вода у колодязях, розташованих на підтоплених територіях.

Він також зазначив, що 18 квітня районна комісія ТЕБ та НС збереться на засідання, аби розглянути питання якості питної води у населених пунктах, підтоплених повінню. Втім, станом на зараз причин для занепокоєння немає.

Нагадаємо, за останні три доби повінь у Кременчуці досягла максимального рівня — 67,3 метра над рівнем моря. Станом на 14.00 17 квітня частково підтопленими залишаються понад 600 дачних, присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі.

На фото — вигляд зі східної дамби, поблизу виїзду з Кременчука