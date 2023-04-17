Попри повінь питна вода у Кременчуцькому районі відповідає нормам

Питна вода у Кременчуці та районі попри повінь відповідає санітарним нормам. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Він також зазначив, що 18 квітня районна комісія ТЕБ та НС збереться на засідання, аби розглянути питання якості питної води у населених пунктах, підтоплених повінню. Втім, станом на зараз причин для занепокоєння немає.
Нагадаємо, за останні три доби повінь у Кременчуці досягла максимального рівня — 67,3 метра над рівнем моря. Станом на 14.00 17 квітня частково підтопленими залишаються понад 600 дачних, присадибних ділянок та домогосподарств у Кременчуцькому районі.
На фото — вигляд зі східної дамби, поблизу виїзду з Кременчука
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