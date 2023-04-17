Як кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку

Його зняли зі шляхопроводу
16 квітня кременчуцькі патрульні врятували чоловіка від скоєння самогубства. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.
Під час патрулювання проспекту Полтавського патрульні помітили чоловіка, який стояв на шляхопроводі та збирався накласти на себе руки.
Інспектори Олег Головня, Олег Дерев’янко та Дмитро Жуков одразу кинулися до нього, схопили за руки та відвели в безпечне місце. Охоронці порядку заспокоїли чоловіка, знайшли слова підтримки та викликали на місце медиків.
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