Як кременчуцькі патрульні врятували чоловіка, який хотів вкоротити собі віку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 0

Його зняли зі шляхопроводу

16 квітня кременчуцькі патрульні врятували чоловіка від скоєння самогубства. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Під час патрулювання проспекту Полтавського патрульні помітили чоловіка, який стояв на шляхопроводі та збирався накласти на себе руки.



