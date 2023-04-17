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Діє виставка, де можна побачити роботи кременчуцьких фотографів 100-річної давнини

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 88

 

Більшість фотографій – з приватної колекції члена товариства філателістів Віталія Лисенка

У Кременчуцькій міській художній галереї діє виставка «Фотографи Кременчука», яку підготувало Кременчуцьке товариство філателістів.

В експозиції зібрані роботи фотографів, які працювали у нашому місті у дореволюційний період (наприклад, є фото, яке датується 1868 роком) й у радянські часи. Більшість фотографій – з приватної колекції члена товариства філателістів Віталія Лисенка, який придбав їх на аукціонах. Також на виставці представлені поштівки й конверти з портретами фотографів Кременчука.

Як виявилося, у нашому місті до революції загалом було 42 «точки», де можна було зробити фото, включаючи ательє та приватних фотографів. На жаль, багато фотографій загубилися чи були знищені під час Голодомору та воєн. У радянські часи у Кременчуці перша фотостудія відкрилася у будинку офіцерів (зараз ТРК «Європа»). І з кінця 50-х років у місті працювали 10 павільйонних фотоательє (вони називалися «Улыбка», «Славутич», «Мечта») і дві виїзні бригади фотографів.

Професійні фотографи Ігор Носов (по центру), який працював на заводі «Кредмаш», і Костянтин Берков (на фото справа), який працював на міському побуткомбінаті, отримують конверти з власними фото

Голова Кременчуцького товариства філателістів Володимир Скляр повідомив, що це перша частина виставки «Фотографи Кременчука», товариство зараз готує другу частину. Крім того, пан Скляр анонсував, що у розробці виставка «Старий Кременчук у поштівках» з дореволюційними поштівками.

Кременчужани та гості міста можуть побачити виставку до 30 квітня. Галерея на вулиці Коцюбинського, 4 працює з середи по неділю з 10.00 до 16.00, понеділок і вівторок – вихідні.

Нагадаємо, що у галереї наразі діють ще дві персональні виставки – «Подих Наддніпрянщини» фотографа Ігоря Міщенка та «Імерсія світла» Олени Кожухарь.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: виставка галерея фотографии фото
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