На розвиток системи теплозабезпечення Кременчука у 2023 році витратять 292 мільйонів

13 квітня депутати Кременчуцької міської ради затвердили зміни до Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки.
Згідно з документом, на її реалізацію за три роки витратять 654,2 млн гривень. У 2023 році — 291,6 млн гривень.
Серед основних заходів, які планують профінансувати цього року:
Зазначається, що вказана програма передбачає фінансування заходів по КП коштом держбюджету, бюджету Кременчуцької громади та коштів інвесторів.
Нагадаємо, днями для Кременчука оголосили про намір замовити проєкт нової котельні. Вартість проєктних робіт, замовником яких є обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», може сягнути понад 9 млн гривень. Будівництво фінансуватимуть з державного, обласного та місцевого бюджетів. Вартість однієї автономної котельні — близько 200 млн гривень.
У Кременчуці планують побудувати три автономні котельні
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