На розвиток системи теплозабезпечення Кременчука у 2023 році витратять 292 мільйонів

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Кошти підуть на технічне переоснащення котелень, погашення кредиту та поповнення обігових коштів

13 квітня депутати Кременчуцької міської ради затвердили зміни до Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання м. Кременчука на 2022-2024 роки.

Згідно з документом, на її реалізацію за три роки витратять 654,2 млн гривень. У 2023 році — 291,6 млн гривень.

Серед основних заходів, які планують профінансувати цього року:

Поповнення обігових коштів на умовах повернення — 80 млн гривень ;

Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на співфінансування проєкту «Енергоефективна Раківка» на виконання умов договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) — 66,2 млн гривень ;

Внески до статутного капіталу на технічне переоснащення котелень у різних районах міста — 13 + 49 млн гривен ь;

Реконструкція мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води та ЦТП — 26,8 + 20 млн гривень ;

реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківка м. Кременчука відповідно до вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) — 20,7 млн гривень ;

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі після усунення аварійних ситуацій на мережі теплопостачання — 2 млн гривень та інше.

Кременчук у боргах

Зазначається, що вказана програма передбачає фінансування заходів по КП коштом держбюджету, бюджету Кременчуцької громади та коштів інвесторів.

Нагадаємо, днями для Кременчука оголосили про намір замовити проєкт нової котельні. Вартість проєктних робіт, замовником яких є обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», може сягнути понад 9 млн гривень. Будівництво фінансуватимуть з державного, обласного та місцевого бюджетів. Вартість однієї автономної котельні — близько 200 млн гривень.

У Кременчуці планують побудувати три автономні котельні



